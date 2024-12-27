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Закон и Порядок

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Действительно ли мы тратим на еду меньше, чем на колдунов?

Действительно ли мы тратим на еду меньше, чем на колдунов?

Я бы, конечно, тоже хотел запретить экстрасенсов, марксистов, колдунов и прочих мракобесов. Начал бы с Первого канала, на котором за мои налоги зачитывают гороскопы и дают эфир неосталинистам.

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