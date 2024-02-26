Чем известен скончавшийся глава богатейшей семьи Ротшильдов лорд Джейкоб

Лорд Джейкоб Ротшильд скончался в 87 лет. Вклад в развитие банковского дела и искусства, а также роль в социально-политических процессах Великобритании и мира делают его фигуру заметной в истории современности.
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