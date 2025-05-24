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Большинство американцев недовольны пошлинами Трампа, заявляет опрос

Большинство американцев недовольны пошлинами Трампа, заявляет опрос

Более половины жителей США считают, что введенные Дональдом Трампом тарифы на импорт из других государств негативно сказались на их личном финансовом положении — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Bloomberg.

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