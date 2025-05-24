Большинство американцев недовольны пошлинами Трампа, заявляет опрос

Более половины жителей США считают, что введенные Дональдом Трампом тарифы на импорт из других государств негативно сказались на их личном финансовом положении — об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Bloomberg.
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