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Экипажи ВКС РФ нанесли серию ударов по складу боеприпасов и позициям ВСУ

Экипажи ВКС РФ нанесли серию ударов по складу боеприпасов и позициям ВСУ

Армейская авиация ВКС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса нанесла серию ударов по местам сосредоточения живой силы с бронетехникой украинской армии.

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