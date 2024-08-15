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  • Иван Иваныч
    Ну зря вы так резко. От ответственности за бунт и убийства солдат и летчиков РФ их освободили, разместили в Белорусси..."Козырь" Белоусов...
  • татьяна неструева
    ты  смотри  о Вагнере  вспомнили .  то безжалостно  убивали обвиняли во  всех  грехах   а сейчас  вспомнили"Козырь" Белоусов...
  • Yvan
    А была ли она? Не интеллигентность сползла, а маска упала."Козырь" Белоусов...

Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка

Михаил Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка

© Sputnik Задача ВСУ в Курской области - создание паники. Люди откровенно не понимают или делают вид, что не понимают разницу между действиями рейдовых групп и формированием линии фронта.

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