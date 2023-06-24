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6324362 Елен
а, вы возите на типо выставки музейные экспонаты,все отнимут,как и капиталы из РФ)долбануть калибром по гааге))
😡 Антиправовое р...
лина каюмова (Хорошая)
Учить надо было раньше,опоздали на 33 года.
🧑💻 В России не...
ТШ
Татьяна Шаблий
Присоединяюсь ,Пригожин ,один из героев нашего времени . Здоровья, удачи,с Победой.
Поздравляю с днем...
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