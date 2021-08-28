Коронавирус в Белгородской области убил ещё трёх женщин

В Белгородской области скончались ещё три человека с подтверждённым коронавирусом. Умерли три пациентки окружной больницы в Старооскольском горокруге: две местные жительницы 84 лет и 61 года, а также 85-летняя женщина из Губкинского горокруга.
В Белгородской области скончались ещё три человека с подтверждённым коронавирусом. Умерли три пациентки окружной больницы в Старооскольском горокруге: две местные жительницы 84 лет и 61 года, а также 85-летняя женщина из Губкинского горокруга.
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