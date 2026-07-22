The Metals Selloff Is Creating New Winners And Losers

Metals markets remain in a delicate tug-of-war, with structural deficits and massive AI-driven data center infrastructure buildout providing forward momentum, while global growth reassessments, high energy prices and the growing risk of interest rate increases increasingly challenge the bullish thesis.
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