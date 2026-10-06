Почему после 55 лет матрас важнее подушки: здоровье позвоночника и качество сна

Долгое время я была уверена, что главное для комфортного сна — это удачно подобранная подушка. Мне казалось, что если шея утром не затекает, значит, всё в порядке.
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