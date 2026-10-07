Россиян предупредили об опасности постоянно мокрой шторки в душе

Шторки и полотенца становятся средой для бактерий и грибов, если подолгу не высыхают. Об этом предупредила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, сообщает RT .