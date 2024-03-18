На баскетбольных соревнованиях в Челябинске показали донбасский характер

В столице Южного Урала прошел Кубок Солидарности по баскетболу 3х3.Уникальность турнира в том, что впервые с момента воссоединения республик Донбасса с Россией молодые баскетболисты из ДНР и ЛНР приняли участие в международных соревнованиях столь высокого уровня.