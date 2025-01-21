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  • Людмила Абрамова
    о как)))Курская чиновница...
  • Mikhail
    а уголь в союзе и вовсе не- 🤣🤣🤣Глава ЕК признала...
  • Николай Галыгин
    Что делать больше нечего чем опросами заниматься,дурь какая-то ,или власть не в состоянии на Курщине  разобраться с ч...Хинштейн запустил...

Журналист Боуз заявил, что глава ЕК фон дер Ляйен презирает Трампа

Журналист Боуз заявил, что глава ЕК фон дер Ляйен презирает Трампа

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, написавшая, что с нетерпением ожидает совместной работы с администрацией нового президента США Дональда Трампа, в действительности презирает главу Белого дома.

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