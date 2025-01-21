Журналист Боуз заявил, что глава ЕК фон дер Ляйен презирает Трампа

Ирландский журналист Чей Боуз считает, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, написавшая, что с нетерпением ожидает совместной работы с администрацией нового президента США Дональда Трампа, в действительности презирает главу Белого дома.
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