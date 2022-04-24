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В Краснодарском крае полицейские совместно с волонтерами информируют граждан о мерах безопасности при дистанционном мошенничестве

В Краснодарском крае полицейские совместно с волонтерами информируют граждан о мерах безопасности при дистанционном мошенничестве

В Приморско-Ахтарском техникуме индустрии и сервиса (ПАТИС) состоялся обучающий семинар по кибербезопасности «Не дай себя обмануть!», который провели оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району майор полиции Александра Гусейинова и представитель Общественного совета при отделе Александр Самовик.

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