Флагман OnePlus 13 может быть представлен уже в октябре

OnePlus может перенести дату выхода OnePlus 13 уже на октябрь, гораздо раньше, чем ожидалось. Новый флагман OnePlus обычно выходил в первые месяцы каждого нового года, но эта дата постепенно смещалась к концу предыдущего года.
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