Владимир Рогов сообщил о взрывах Запорожье, действует ПВО ВСУ

Политический и общественный деятель Владимир Рогов подтвердил сведения о том, что на территории оккупированного войсками нацистских формирований киевского режима населённого пункта Запорожье раздались три взрыва.
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