В Петербурге прошел юбилейный, 140-й выпуск лейтенантов Военного института физической культуры

Вручение дипломов и знаков о высшем образовании прошло на Соборной площади Петропавловской крепости На торжественной церемонии присутствовал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
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