Следователи поздравили с Новым годом воспитанниковдома-интерната для детей-инвалидов

Сотрудники первого, второго и пятого следственных отделов по расследованию особо важных дел, вместе с коллегами из СО по Советскому району побывали в гостях у подшефных воспитанников Дербышкинского детского дома-интерната в котором проживают 138 детей-инвалидов в возрасте от 4-х до 23 лет.