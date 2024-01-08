Следователи поздравили с Новым годом воспитанниковдома-интерната для детей-инвалидов

Сотрудники первого, второго и пятого следственных отделов по расследованию особо важных дел, вместе с коллегами из СО по Советскому району побывали в гостях у подшефных воспитанников Дербышкинского детского дома-интерната в котором проживают 138 детей-инвалидов в возрасте от 4-х до 23 лет.
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