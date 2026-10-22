Глава "НОВАТЭК" Леонид Михельсон заявил о важности сохранения энергетической безопасности в условиях изменения поставок СПГ, указав на возможность переориентации с европейского рынка и предстоящих мерах по стабилизации цен в ближайшее время.
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