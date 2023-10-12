Глава компании-производителя микрочипов Хасьянова: «Наши партнеры – страны, поддерживающие технологический суверенитет»

СИРИУС, 12 октября, ФедералПресс. Директор компании «МИКРОН» Гульнара Хасьянована форуме «Микроэлектроника-2023» рассказала о развитии рынка отечественных микрочипов для сим-карт и банковских карт после введения западных санкций.
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