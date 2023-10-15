Реконструкция старого дома 75 м² за 4 месяца: новое крыльцо и терраса, старая печь-плита, интерьер в английском стиле

Жизнь часто забрасывает нас довольно далеко от тех мест, где мы родились и провели своё детство. Но многие хранят тёплые воспоминания о доме, в котором выросли, и часто стараются создать в существующем жилье ту неповторимую атмосферу.
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