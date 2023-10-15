Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Ольга Ушакова
    Я бы в такой квартире жить не хотела! Так жалко, такую шикарную квартиру превратили в убогое жилище, сразу видно что ...Прощай, бабушкин ...
  • Виктория Иванова
    Да месть, конечно, сладка, только при нашей звукоизоляции, будет, ещё много слушателей неповинных ни в чём.🥲Как проучить шумн...
  • Дуня Веникова
    И как вас занесло в Сам себе мастер ? Бегите отсюда ,а то обрыдаетесь до инфаркта .Достала из сарая ...

Реконструкция старого дома 75 м² за 4 месяца: новое крыльцо и терраса, старая печь-плита, интерьер в английском стиле

Реконструкция старого дома 75 м² за 4 месяца: новое крыльцо и терраса, старая печь-плита, интерьер в английском стиле

Жизнь часто забрасывает нас довольно далеко от тех мест, где мы родились и провели своё детство. Но многие хранят тёплые воспоминания о доме, в котором выросли, и часто стараются создать в существующем жилье ту неповторимую атмосферу.

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