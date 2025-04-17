Париж принял приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Киев 9 мая. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что обязательно приедет на Украину в этот день.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вместо Москвы посетит Киев на 9 мая
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
А какое вообще имеет отношение к Великой Победе вот это недоразумение по имени Франция? Благодаря Сталину и американцам они вообще вошли в разряд победителей, а так это позорники сдавшие свою страну и ублажали Гитлера до конца……
Ответить
12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Французы были под Гитлером, Они себя не защищали. На поминки поедут: Гитлера поминать?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии