Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Интересно, где-нибудь в Чечне муслимы посреди проезжей части или на переходе, под ногами у идущих людей, намазываются?Кадыров счел диск...
  • Eduard
    Высадите десант,не обращайте внимание на Европу.Наше с вами мнение их не интересует,нас ихнее тоже!В РПЦ заявили, чт...
  • Eduard
    Посмотрите скажет,как мы живем после вами устроеного Майдана!Политолог Асафов ...

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вместо Москвы посетит Киев на 9 мая

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро вместо Москвы посетит Киев на 9 мая

Париж принял приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Киев 9 мая. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что обязательно приедет на Украину в этот день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
федор
А какое вообще имеет отношение к Великой Победе вот это недоразумение по имени Франция? Благодаря Сталину и американцам они вообще вошли в разряд победителей, а так это позорники сдавшие свою страну и ублажали Гитлера до конца……
Ответить
12 час.
ЛС
Лидия Санникова
Французы были под Гитлером, Они себя не защищали. На поминки поедут: Гитлера поминать?
Ответить
8 час.
наверх