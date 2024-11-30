15 доказательств, что можно соверешенно неожиданно встретить своего двойника

Вы когда-нибудь задумывались, каково это, иметь близнеца? А как бы вы отреагировали, если бы знали, что где-то определённо есть ваш двойник? Герои этой подборки, наверняка, были удивлены, когда неожиданно встретили незнакомца - свою точную копию.