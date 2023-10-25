В кабинете реабилитации Миллеровской местной организации Всероссийского общества слепых прошел мастер-класс по арт-терапии

Мастер-класс провела уважаемая Ольга Владимировна Дроговозова. В этот раз она и участники социокультурного мероприятия рисовали двух плавающих лебедей, а сама встреча, как и прежде прошла в дружеской атмосфере, подарив всем массу приятных впечатлений.
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