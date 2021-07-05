Донбасс Сегодня

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Со дна водоёма в Донецке спасатели достали тело мужчины

Со дна водоёма в Донецке спасатели достали тело мужчины

В Кировском районе Донецка в водоёме «Амазонка» найдено тело мужчины, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на МЧС ДНР.

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