Аргументы недели

98 711 подписчиков

Слуцкий обвинил генсека ООН Гуттериша в сознательном предательстве памяти жертв американской ядерной бомбардировки Хиросимы

Слуцкий обвинил генсека ООН Гуттериша в сознательном предательстве памяти жертв американской ядерной бомбардировки Хиросимы

Депутат российской Государственной Думы Леонид Слуцкий обвинил генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериша в сознательном предательстве памяти жертв американской ядерной бомбардировки Хиросимы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх