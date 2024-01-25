Теплые полы в Римской империи:Кальдарий: горячая комната в "классических римских банях". В Калдьдарии есть помещение под названием Гипокауст, которая обогревается печью, расположенной под полом, и стенами, отражающими тепло.
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