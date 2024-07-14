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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Навка о возвращении Трусовой: «Если у Саши есть желание, силы, здоровье, то почему нет? В добрый путь!»

Сегодня тренер Евгений Плющенко заявил, что серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова в сентябре выступит на контрольных прокатах.

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