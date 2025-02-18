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Трусость Макрона впечатляет: Даже больше, чем "мужская" жизнь Брижит

Трусость Макрона впечатляет: Даже больше, чем "мужская" жизнь Брижит

После бравурных заявлений, прозвучавших их Елисейского дворца, Эмманюэль Макрон сдал назад. Трусость французского президента впечатляет даже больше, чем "мужская" жизнь Брижит.

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