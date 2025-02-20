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Царьград

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Реализовано 10 задач из 200. На Украине разработчики военной системы разворовали миллионы

Реализовано 10 задач из 200. На Украине разработчики военной системы разворовали миллионы

Установка при этом получилась несовместимой с военными системамиНесовместимой с военными системами и протоколами НАТО оказалась автоматизированная система Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвин", которую разработали на Украине.

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