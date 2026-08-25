Взрыв в Изюме Харьковской области и его последствия, как заявляется, после прилета из РСЗО "Торнадо-С".
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Взрыв в Изюме Харьковской области и его последствия, как заявляется, после прилета из РСЗО "Торнадо-С".
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