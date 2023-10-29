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Вредно ли дышать над картошкой для лечения насморка?

Вредно ли дышать над картошкой для лечения насморка?

Картофельные ингаляции — настоящая притча во языцех. Это целый ритуал, когда варится кастрюля картошки в мундирах, а потом горячая несется в комнату, ставится на диван, заболевший садится над этой кастрюлей, сверху плотно накрывается одеялом и дышит паром.

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