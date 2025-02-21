В Иванове полицейские задержали магазинного вора

В ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново поступило заявление от сотрудников магазина самообслуживания на улице Революционной о том, что неизвестный мужчина, находясь в торговом зале, похитил товар.
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