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Энциклопедия географа

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Личный опыт: какие банковские карты реально работают в Таиланде у российских туристов

Планируя очередную поездку в королевство улыбок, я в который раз столкнулась с дилеммой, знакомой, пожалуй, каждому российскому путешественнику.

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