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Ивановские новости

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В Иванове ушёл из жизни Владимир Завалишин

В Иванове ушёл из жизни Владимир Завалишин

Владимир Завалишин, один из создателей «Союза рабочих» и дважды депутат Законодательного Собрания Ивановской области, скончался на 75-м году жизни.

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