Западом раскрыта схема по торговле контрабандным топливом из России

Западом раскрыта схема по торговле контрабандным топливом из РоссииСхема по торговле контрабандным топливом на сумму 5 млрд долларов, большая часть которого поступает из России, была раскрыта благодаря задержанию ливийского танкера в водах Албании, передает Bloomberg.