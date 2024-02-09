Западом раскрыта схема по торговле контрабандным топливом из России

Западом раскрыта схема по торговле контрабандным топливом из РоссииСхема по торговле контрабандным топливом на сумму 5 млрд долларов, большая часть которого поступает из России, была раскрыта благодаря задержанию ливийского танкера в водах Албании, передает Bloomberg.
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