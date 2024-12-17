Жителя Вирджинии обвинили в отправке криптовалюты террористам

Федеральный суд присяжных в Вирджинии признал 35-летнего жителя Спрингфилда, Мохаммеда Чхипу, виновным в попытке оказания материальной поддержки ближневосточной террористической организации через использование криптовалют.
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