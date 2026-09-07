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Царьград

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DPA: обнаружены устройства у линий электропередачи в Германии

DPA: обнаружены устройства у линий электропередачи в Германии

В Северном Рейне-Вестфалии обнаружены пусковые устройства возле линий электропередачи. Немецкий полицейский профсоюз призывает увеличить защиту объектов инфраструктуры.

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