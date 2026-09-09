Апелляцию на снятие с выборов списка «Яблока» рассмотрят в пятницу

Апелляцию на решение Свердловского областного суда на снятие с выборов в заксо списка кандидатов от «Яблока» рассмотрят в пятницу, 11 сентября, в 11:00 по московскому времени.
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