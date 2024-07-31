Хирург с позывным Михалыч рассказал, с чем сталкиваются военврачи на СВО. Военврач войск специального назначения с позывным Михалыч прошёл семь военных конфликтов и вышел в запас.
"Украина ведёт войну без правил"
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ВС
Вадим Скоробогатов
Не так СКОТЫ хохллы..КАК США...
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1 д.
Gennady Sokolovsky
За ведение "войны без правил" - накрывать квадратно-гнездовым способом. И НЕВЗИРАЯ. Кто ответит на вопрос - откуда берутся фашисты, которые стреляют в нас???????? Оттуда, оттуда. Бегают от ТЦК - а как заарканили - СРАЗУ ЖЕ В НАС СТРЕЛЯЮТ. Это они так "войну не любят". Удачи тебе, Михалыч!!!
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