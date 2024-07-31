"Украина ведёт войну без правил"

Gennady Sokolovsky

За ведение "войны без правил" - накрывать квадратно-гнездовым способом. И НЕВЗИРАЯ. Кто ответит на вопрос - откуда берутся фашисты, которые стреляют в нас???????? Оттуда, оттуда. Бегают от ТЦК - а как заарканили - СРАЗУ ЖЕ В НАС СТРЕЛЯЮТ. Это они так "войну не любят". Удачи тебе, Михалыч!!!