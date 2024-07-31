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"Украина ведёт войну без правил"

"Украина ведёт войну без правил"

Хирург с позывным Михалыч рассказал, с чем сталкиваются военврачи на СВО. Военврач войск специального назначения с позывным Михалыч прошёл семь военных конфликтов и вышел в запас.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Не так СКОТЫ хохллы..КАК США...
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1 д.
Gennady Sokolovsky
За ведение &quot;войны без правил&quot; - накрывать квадратно-гнездовым способом. И НЕВЗИРАЯ. Кто ответит на вопрос - откуда берутся фашисты, которые стреляют в нас???????? Оттуда, оттуда. Бегают от ТЦК - а как заарканили - СРАЗУ ЖЕ В НАС СТРЕЛЯЮТ. Это они так &quot;войну не любят&quot;. Удачи тебе, Михалыч!!!
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3 час.

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