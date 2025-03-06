Залипательная туманность😵💫 Пока мы спали, астрографы наблюдали за Солнцем и делали для нас крутые кадры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Залипательная туманность😵💫 Пока мы спали, астрографы наблюдали за Солнцем и делали для нас крутые кадры.