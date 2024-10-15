В Ангарске открыли мемориал водителям, погибшим в СВО

14 октября в Ангарске открыли мемориал водителям, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и в других вооруженных конфликтах, сообщили в пресс-службе администрации города.
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