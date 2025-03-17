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Царьград

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Люди просят о помощи. А власти идут на поводу у диаспоры. Что происходит в Верхней Курье?

Люди просят о помощи. А власти идут на поводу у диаспоры. Что происходит в Верхней Курье?

Люди просят о помощи. А власти идут на поводу у диаспоры. Что происходит в Верхней Курье? Местные жители давно бьются за то, чтобы отменить решение о строительстве мечети для мигрантов рядом с православным монастырём.

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