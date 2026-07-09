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Рязанские новости

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Рязанский кардиодиспансер получил аппарат для очищения крови

Рязанский кардиодиспансер получил аппарат для очищения крови

Аппарат способен временно замещать функцию почек, удаляя токсины и избыток жидкости.В отделение анестезиологии и реанимации Рязанского кардиодиспансера поступил первый в истории учреждения аппарат для экстракорпорального очищения крови.

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