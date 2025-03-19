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Крымская газета

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В Крыму на выходных поймали двух ждунов, публиковавших нацистские лозунги

В Крыму на выходных поймали двух ждунов, публиковавших нацистские лозунги

В Крыму на выходных поймали двух ждунов  Сотрудники МВД Крыма задержали жительницу Ялты Аскерову Айше и жителя Красногвардейского района Зарфеева Халила, которые в социальных сетях поддерживали ВСУ и публиковали нацистские лозунги.

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Комментарии
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сергей отказ от доллара и срочно
и почему я не удивлен что татарки ждут нациков  , все возвращается на круги своя ,80 лет назад их деды воевали с СССР так чего ожидать от этих
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