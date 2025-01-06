Си Цзиньпин призвал вести тотальную борьбу с коррупцией 

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин призвал со всей решительностью вести интенсивную, долгую и тотальную борьбу с коррупцией, сообщает russian.
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