Беспилотник ВСУ взорвался у детского отделения в Энергодаре, пострадавших нет

Инцидент произошел утром, на территории медсанчасти возле корпуса детского отделения. Взрывной волной были повреждены оконные конструкции и фасад здания, однако несущие стены и инженерные коммуникации остались целы.
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