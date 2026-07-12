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Регионы России

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Беспилотник ВСУ взорвался у детского отделения в Энергодаре, пострадавших нет

Беспилотник ВСУ взорвался у детского отделения в Энергодаре, пострадавших нет

Инцидент произошел утром, на территории медсанчасти возле корпуса детского отделения. Взрывной волной были повреждены оконные конструкции и фасад здания, однако несущие стены и инженерные коммуникации остались целы.

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