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Кровососущие клещи-гиганты атаковали Европу: они переносят смертельную болезнь

Кровососущие клещи-гиганты атаковали Европу: они переносят смертельную болезнь

Что известно о "клещах-монстрах", которые распространяются в Европе В Европе зафиксировали опасное число гигантских кровососущих клещей подвида Hyalomma, которые попали на континент из южных широт вместе с кроликами.

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