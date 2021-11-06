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Донбасс вернуть нельзя оставить

Донбасс вернуть нельзя оставить

Великая Евразия Донбасс вернуть нельзя оставить на Киевщину они уж не вернутся Сколько веревочке не виться.

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Юрий Ильинов
Катрен “Теперь пора обратить на себя внимание!” Опасность уничтожения заставит проснуться! Возникают сопротивления организации! В этот Мир людям следует окунуться, Чтобы понять: власть готовит стерилизацию! Вопрос не стоит о стерилизации тела, Самое главное, Духовная стерилизация! Если нет Духа, то не будет и дела, Властям помогает церковная организация! Говорил, что прямое столкновение – это конец! И для власти, и для всего человечества! Все люди получат погребальный венец! Не будет никого, включая, отечество! Каждый человек предлагает своё знамя! Офицеры, аналитики и все политики! Не разгорится общее людей пламя, Если разногласия между людьми – великие! Есть одно Знамя, которое стоит того! Это Знамя Отца основателя! Только для людей не прописана эта дорога! Большинство человечества – обыватели! Тысячи лет церковь промывала Сознание! Люди даже боятся подумать другое! Люди не хотят получать Бога Знания, Им понятнее жизнь Христова! Власти вместе: физическая и церковная, Так легли карты на этой Планете! Глобализм – это власть теперь ровная, Всё переведено на число и монету! Власть единая Тьмы управляет Миром! Национальная власть вошла в коалицию! Всё закончится «во время чумы пиром»! Под гимн Мирового контроля полиции! С падением Союза Тьма развернулась! Подключились местные расхитители! Потеря Союза трагедией для всех обернулась, Долго ждать придётся прихода мстителей! Власть подготовилась обстоятельно! Люди теперь все в изоляции! Русь, как Нация, так и не состоялась! Никто не готовил сопротивления акцию! Бог сказал, что надо срочно делать! Тысячи костров спасут Россию и Мир! Этот Мир придётся всем переделать! Создатель – будет для людей ориентир! Но, по-прежнему, каждый доказывает своё! Повторяю, есть офицеры и аналитики! Создатель формирует Воинство уже своё! Но разделяет людей Планеты – политика! Повторяю, что Бог тоже собирает людей! Не может быть так, чтобы – Мир наоборот! Не получится у Тьмы ничего, Богу видней! Пора Вам делать крутой разворот! Пора показать, что все люди – одно тесто! Нет различия людей перед Создателем! Русь – это тоже одно место! Где объединиться могли бы все созидатели! Человек-созидатель – это Программа Бога! Всех людей касается Квантовый переход! Власть готовит всех к погребальному итогу, Людям вместе с Богом готовится другой итог! Ответный ход есть лишь у Создателя! Люди должны объединиться под Богом! Перед смертью ко Мне придут и обыватели, Воскресение тогда для всех станет Итогом! Есть План Создателя для Его Армии! Не может быть много организаций! Основная Роль для Славян-Ариев! Не нужны для людей прокламации! Объясните, что Тьма готовит уничтожение! Вакцинация – это первый этап смерти! Власть организовала за этим слежение! Но это всё аукнется власти, поверьте! Поменяйте свою игру, Вас не слышно! Начтите бомбить интернет! Не надо опасаться: «что бы ни вышло»! Для Вас в Шестую уже подготовлен Билет! Теперь пора обратить на себя внимание! Знамя Бога поднимите в Небо! Проснётся трагедии у людей понимание, Шестая Эпоха уже почти Быль! Вы – Центр отсчёта Нового времени! Безвременье отступит назад! Жизнь людей без Создателя – бремя! Помните, Вы – Единого Бога отряд! Аминь. Отец Абсолют или Высший Космический Разум! https://www.youtube.com/watch?v=FNexZwWKlCk
Юрий Ильинов
Миф, как появился рог изобилия Спасая младенца Зевса от Кроноса, Рея прятала его в пещере горы Дикта на Крите. Здесь нимфа Адрастея вскормила будущего громовержца молоком козы‑нимфы Амалфеи. Случайно сломанный рог Амалфеи Зевс, наполнив плодами и украсив цветами, сделал рогом изобилия, в котором по желанию его владельца всегда появляется любая еда и питье. Впоследствии рог изобилия стал символом богини мира Эйрены и бога богатства Плутоса.

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