Полицейские оказали помощь на дороге автолюбительнице с ребенком в Приморье

Наряд дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России по Надеждинскому району в составе лейтенанта полиции Евгения Плетнева и лейтенанта полиции Александра Сырых, двигаясь на служебном автомобиле по улице Анисимова в селе Вольно-Надеждинское, заметил накренившийся автомобиль на краю проезжей части и стоящую рядом в растерянности молодую девушку.
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