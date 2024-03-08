Полицейские оказали помощь на дороге автолюбительнице с ребенком в Приморье

Наряд дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции отдела МВД России по Надеждинскому району в составе лейтенанта полиции Евгения Плетнева и лейтенанта полиции Александра Сырых, двигаясь на служебном автомобиле по улице Анисимова в селе Вольно-Надеждинское, заметил накренившийся автомобиль на краю проезжей части и стоящую рядом в растерянности молодую девушку.