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Пике назвал «позором «Реала» пенальти на Пепе в матче с «Эльче» в сезоне-2012/13. Касильяс ответил: «Позор был с «Челси»

Пике назвал «позором «Реала» пенальти на Пепе в матче с «Эльче» в сезоне-2012/13. Касильяс ответил: «Позор был с «Челси»

Икер Касильяс и Жерар Пике поспорили о судейских ошибках в пользу «Реала» и «Барселоны». Бывшие игроки сборной Испании были гостями стрима блогера Spursito на Twitch в субботу, 11 февраля.

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